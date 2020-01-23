В Татарстане во время проверок изъято более 50 кг снюса

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Сотрудники Роспотребнадзора РТ изъяли более 50 килограммов снюса во время рейдов по республике. Об этом на итоговой коллегии ведомства сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Проверять торговые точки ведомство начало еще до Нового года. Инспекторы обследовали 600 торговых объектов на предмет наличия никотиносодержащей бестабачной продукции.

На сегодняшний день изъято более 50 килограмм снюса. Рейды по выявлению снюсов все еще продолжаются.

Ранее Марина Патяшина заявила, что в Татарстане впервые за 30 лет снизилось число заболевших ВИЧ-инфекцией.