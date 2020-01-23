Впервые с 1990 года в РТ зафиксировано снижение заболеваемости ВИЧ

Впервые за 30 лет в Татарстане зафиксировано снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Об этом на коллегии Управления Роспотребнадзора РТ заявила глава ведомства Марина Патяшина.

В 2019 году ВИЧ был выявлен у 1 085 человек. В 2018 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией составляла на 32,06 на 100 тысяч населения. В 2019 году этот показатель составлял 29,14. То есть заболеваемость снизилась на 9,1%. Это первое снижение за последние 30 лет, передает корреспондент «Реального времени».

На сегодняшний день на учете состоят 14 245 человек.

Отметим, что в Татарстане уровень заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции в два раза ниже среднероссийского.

