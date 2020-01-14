В Татарстане задержали водителя, перевозившего почти килограмм наркотиков

Фото: МВД РТ

При подъезде к Набережным Челнам в Татарстане был остановлен автомобиль «Рено Логан», в котором оказались наркотики общим весом 991,5 гр. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба МВД РТ, задержание произошло 8 января. Водитель двигался со стороны Москвы в направлении Магнитогорска. Кроме водителя в салоне автомобиля находились два пассажира, жители Брянской области.

Судя по оперативному видео, на наличие запрещенных веществ в автомобиле указала собака. Во время досмотра сотрудник полиции вытащил из-под руля пакет, внутри которого находилось наркотическое вещество розового цвета. Выяснилось, что это наркотики синтетического происхождения общим весом 991,5 гр.

В отношении водителя составлен административный материал по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Автомобиль поставлен на спецстоянку.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье «Незаконное производство и сбыт наркотических веществ».