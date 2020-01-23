Новичок «Рубина» Йевтич: «Надеюсь, что мы сможем вернуть команду на прошлый уровень»

Новичок «Рубина» Дарко Йевтич прокомментировал свой переход в казанский клуб. Накануне 26-летний футболист провел первую тренировку вместе с командой под руководством тренера Леонида Слуцкого.

«Я очень счастлив оказаться здесь. Первая тренировка оказалась очень интенсивной. Мы неплохо поиграли. У команды заметен хороший уровень игроков, и я надеюсь, мой уровень игры также поможет команде вырасти.

Мой переход получился достаточно быстрым и легким. После зимнего перерыва я получил информацию о том, что мной интересуется «Рубин». Долго думать я не стал, и я рад, что быстро оказался в этой команде.

Сначала я хочу как можно быстрее адаптироваться тут, познакомиться со всеми. А затем я постараюсь помочь команде. Я надеюсь, что мы сможем вернуть команду на прошлый уровень, который был здесь несколько лет назад. Я прекрасно помню, как команда выступала в Лиге чемпионов и играла против «Барселоны». Я понимаю, что говорить об этом слишком рано, но у команды сразу видны хорошие цели, и мы будем к ним стремиться.

Моя любимая позиция на поле — это позиция плеймейкера. Я могу сыграть и «восьмерку», и крайнего вингера, но все же предпочитаю игру на позиции «десятки». Мои лучшие качества в игре — это стандарты, также я неплохо бью с левой ноги, но моим любимым элементом игры является последняя передача. Я надеюсь, что смогу привнести все это в нашу игру», — приводит слова Йевтича пресс-служба «Рубина».

Напомним, вчера казанский клуб сообщил о подписании длительного контракта с Йевтичем. До перехода в «Рубин» швейцарец выступал за польский «Лех».