В Татарстане уровень заболеваемости ВИЧ в два раза меньше, чем по России

В Татарстане уровень заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции в два раза ниже среднероссийского, сообщила заместитель главного врача Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Фирая Нагимова.

«В целом показатели ВИЧ-инфекции в республике по заболеваемости и распространенности в два раза меньше средних по Российской Федерации. Это не случайно. Ведь в Татарстане проводится большая работа по контролю и борьбе с заболеванием на межведомственном уровне», — подчеркнула она.

По словам Нагимовой, убыль заболеваемости в республике наблюдается четвертый год подряд. В этом году, согласно данным за 11 месяцев, темп уменьшения составил почти 9%. Она добавила, что снижение заболеваемости также зафиксировано и в России, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее сообщалось, что в России по итогам января — октября 2019 года было выявлено 65 765 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что тенденция к снижению числа новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрирована впервые.

