Новости спорта

10:55 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» пятый раз в сезоне

10:05, 23.01.2020
«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» пятый раз в сезоне
Фото: ak-bars.ru

Сегодня в Казани «Ак Барс» примет у себя на льду уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного первенства КХЛ.

Этот матч станет для команд уже пятым противостоянием в нынешнем сезоне. Последняя встреча состоялась месяц назад в швейцарском Давосе, где уфимцы в овертайме одержали победу со счетом 4:3 от.

После 48 проведенных матчей в КХЛ «Ак Барс» набрал 70 очков и лидирует в Восточной конференции. В активе «Салавата» 49 игр и седьмая строчка в турнирной таблице Востока.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на каналах «ТНВ» (для Татарстана) и БСТ (для Башкортостана).

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров