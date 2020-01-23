«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» пятый раз в сезоне

Сегодня в Казани «Ак Барс» примет у себя на льду уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного первенства КХЛ.

Этот матч станет для команд уже пятым противостоянием в нынешнем сезоне. Последняя встреча состоялась месяц назад в швейцарском Давосе, где уфимцы в овертайме одержали победу со счетом 4:3 от.

После 48 проведенных матчей в КХЛ «Ак Барс» набрал 70 очков и лидирует в Восточной конференции. В активе «Салавата» 49 игр и седьмая строчка в турнирной таблице Востока.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на каналах «ТНВ» (для Татарстана) и БСТ (для Башкортостана).