Тарасова раскритиковала организаторов ЧЕ по фигурному катанию

Заслуженный тренер России и комментатор Татьяна Тарасова подвергла критике организаторов чемпионата Европы по фигурному катанию.

Соревнования проходят в Австрии на арене Steiermarkhalle, в 14 километрах от города Грац. Арена примечательна тем, что является выставочным центром и была переоборудована для первенства Европы при помощи временных конструкций.

— Это в прямом смысле дутый шатер, где не циркулирует воздух — мы еще посмотрим, как спортсмены будут кататься в таких условиях. Рафаэль Арутюнян (российский тренер, — прим. ред.) написал, что «непрофессионалы управляют профессионалами», и я с ним совершенно согласна.

Проводя соревнования в таких условиях, организаторы не думают об атлетах и принижают статус важнейшего международного старта. Каждый сюда добирался по-своему, как говорится, «редкая птица долетит» до чемпионата, — заявила Тарасова.

Напомним, в «Реальном времени» вышел обзорный материал перед началом чемпионата Европы.