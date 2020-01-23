Нюта Федермессер поможет Никитину реформировать нижегородские ПНИ

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер будет назначена советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Она поможет властям региона реформировать психоневрологические интернаты.

«Реформирование системы психоневрологических интернатов назрело давно. Для нас Нюта Федермессер стала помощником в решении этого вопроса», — приводит слова Никитина пресс-служба губернатора.

В правительстве гегиона подчеркивают, что Федермессер займет пост на общественных началах, то есть не будет получать за это деньги из бюджета.

Отмечается, что Нижегородская область входит в число пилотных регионов по развитию паллиативной помощи.