Прифтис о результативности Макколлума: «Он не показал ничего особенного»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился мнением после победы над турецким «Галатасараем» (94:69) в матче второго группового этапа Кубка Европы.

«Мы хорошо начали матч и сохранили настрой до конца матча. Очень важно победить с таким счетом, так как в Стамбуле играть будет очень тяжело из-за атмосферы на арене. К тому же у «Галатасарая» были травмы, а в ответной игре стоит ждать более сложного матча.

Макколлум не показал ничего особенного. Он внес такой же вклад в игру, как все остальные. Палссон здоров и очень помогает нам. Надеемся, что он будет играть еще стабильнее. У нас все еще достаточно травм, но игроки выходят на площадку, несмотря на проблемы со здоровьем. Но сейчас такой период сезона, когда травмы есть у всех.

Я доволен победой, так как мы сыграли хорошо. Но нужно играть стабильнее в каждом матче», — передает слова Прифтиса корреспондент «Реального времени».