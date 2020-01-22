УНИКС дома разгромил турецкий «Галатасарай» в матче Кубка Европы
УНИКС дома разгромил турецкий «Галатасарай» (94:69) в матче второго группового этапа Кубка Европы.
Решающей стала первая половина встречи, которую казанцы выиграли со счетом 51:33. В двух последних четвертях хозяевам паркета оставалось лишь удержать отрыв и добиться победы.
Самым результативным в составе УНИКСа стал Эррик Макколлум, набравший 17 очков.
УНИКС (Казань) — «Галатасарай» (Турция) — 94:69 (24:11, 27:22, 18:19, 25:17)СпортБаскетбол Татарстан
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