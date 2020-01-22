Эррик Макколлум: «УНИКСу было важно победить «Галатасарай» крупно, на выезде будет сложнее»

Игрок УНИКСа Эррик Макколлум прокомментировал победу казанцев над турецким «Галатасараем» (94:69) в матче второго группового этапа Кубка Европы.

«Отличная победа с отличным счетом. В Кубке Европы очень важно победить с хорошим преимуществом. Но расслабляться нельзя. У нас впереди игра с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Будет тяжелее, чем сегодня.

Было интересно сыграть против бывшей команды. Я становился с ней чемпионом, там играют мои друзья. Я всегда буду желать им удачи, но только не в матчах с УНИКСом. «Галатасарай» хорошо меня знал, было непросто, но здорово, что нам удалось победить. На выезде будет намного сложнее, поэтому важно было выиграть с таким большим счетом.

Тренеры здорово нас подготовили к этой игре, мы отлично сработали в защите, разве что фолили слишком часто. Но в целом все было хорошо», — приводит слова Макколлума корреспондент «Реального времени».