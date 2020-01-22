В Набережных Челнах люди вывесили в окна 25 плакатов «Путин, помоги»

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В Набережных Челнах жители одного из домов вывесили плакаты с надписью «Путин помоги». Таким образом люди просят внести свой дом в список программы капитального ремонта.

В акции приняли участие жители дома №10/48. Люди развесили на окнах 25 плакатов с одинаковым текстом «Путин, помоги». Они считают, что дом нуждается в капитальном ремонте, но из-за их отказа вернуться в ведение управляющей компании «Жилкомсервис» глава Комсомольского района Александр Кислов отказывает им во включении дома в программу, передает издание «Челнинские известия».

«Кислов хочет эти дома забрать назад и воюет с жителями, хотя год назад все суды были выиграны. Он так и сказал: «Не хотите — будете наказаны! Все, ничего не получите!». Мол, все дома с капитального ремонта сниму, ни в одну программу не попадете. И свои слова сдержал: дома сняты и не присутствуют ни в одной из программ», — цитирует издание председателя ТОС «10 комплекс» Олега Иванова.

Ранее республиканский Госкомитет по тарифам обязал поставщиков тепла вернуть необоснованно взятые с населения деньги через снижение тарифа.

