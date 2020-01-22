Главный архитектор Москвы уверен, что подход Хуснуллина поможет всей стране

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов дал положительную оценку работы Марата Хуснуллина, назначенного на должность вице-премьера РФ. По его словам, подход Хуснуллина в работе необходим для страны.

«Уверен, что в масштабах страны такой подход просто необходим, и его талантам как специалиста и как руководителя найдется достойное применение на новой должности», — цитирует Кузнецова ТАСС.



Советника мэра Москвы Владимир Ресин назвал Хуснуллина управленцем, который умеет решать сложные градостроительные задачи. По мнению Ресина, знания и опыт Хуснуллина помогут формированию эффективной системы управления российскими проектами и программами

Напомним, что заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства.

