Пять регионов выступили за изменение правил пользования ресурсами Куйбышевского водохранилища

Пять регионов России выступили с инициативой изменить правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища об ограничении допустимой сработки. Итоги заседания межведомственной комиссии по вопросам подготовки предложений по режимам работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ опубликованы на сайте Минэкологии РТ.

По прогнозам Росгидромета, запас влаги за последние 18 лет является самым низким. В действующих правилах использования Куйбышевского водохранилища прописан, что во время половодья допускается сработка до уровня 49 м БС. Однако при нынешней ситуации это приведет к повторению ситуации 2019 года, когда при уровне воды в Волге в 49,86 м оголились все берега. Поэтому Минэкологии РТ выступило с инициативой по внесению изменений в Правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища об ограничении допустимой сработки до 51 м БС. Предложение уже поддержали представители Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей.

Инициативу планируют направить в Федеральное агентство водных ресурсов для последующего рассмотрения. Заседание комиссии по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада состоится 6 февраля в Москве, передает ведомство.



Ранее «Реальное время сообщало, что Минэкологии РТ предложили изменить правила использования водных ресурсов.

