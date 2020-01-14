Уровень сброса воды на Куйбышевском водохранилище в РТ хотят сократить до 51 метра

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Минэкологии РТ предложили изменить правила использования водных ресурсов. Для недопущения повторения ситуации прошлого года, когда уровень воды в водоемах резко упал из-за сброса воды, было предложено ограничить величину допустимой сработки Куйбышевского водохранилища до 51-метровой отметки

«В мае прошлого года на Куйбышевском водохранилище обнажилась проблема, которая привела к значительной социальной напряженности. Возникли перебои в работе речного транспорта и угроза водным биологическим ресурсам. В рамках созданной межведомственной комиссии по урегулированию указанного вопроса перед нами стоит задача в 2020 году совместно с Росводресурсами проработать вопросы внесения изменений в проект правил использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища, которые были приняты еще в 1983 году», — передает слова министра «Татар-информ».

Шадриков также предложил разработать проект правил использования водных ресурсов Нижнекамского водохранилища. Прежние правила были приняты в 1983 году.

Напомним, Татарстан на совещании в Совете Федерации предлагал поднять уровень воды в Нижнекамском водохранилище с 63 до 64 метров.

