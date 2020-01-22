В Госдуме объяснили замену министров раздражением граждан

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что считает оправданной замену министров социального блока в новом составе правительства РФ.

По его словам, это ожидаемо, «учитывая критику и запросы общества на обновление».

Он заявил «Интерфаксу», что «должностные лица, которые постоянно находились в публичной плоскости и формировалось определенное раздражение со стороны граждан в связи с тем, что проблем очень много в социальной сфере».

Напомним, вчера вечером стало известно о составе нового кабмина.