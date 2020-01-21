СМИ: замгенпрокурора и официальный представитель Генпрокуратуры написали рапорты об отставке

Заместитель генерального прокурора РФ 69-летний Виктор Гринь и официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной написали рапорты об отставке.

Прошения предстоит рассмотреть завтра новому генпрокурору Игорю Краснову, сообщает Legal.Report со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что решение об уходе Гринь и Куренной приняли после отставки Юрия Чайки, который станет полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Помимо этого, СМИ сообщает, что из Генпрокуратуры может уволиться первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.