Экс-генпрокурор Юрий Чайка станет полпредом президента на Северном Кавказе
Президент России Владимир Путин предложил экс-генпрокурору Юрию Чайке стать своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что указ еще не подписан, пишет ТАСС.
Напомним, вчера Путин освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора. На его место глава РФ предложил назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Егок кандидатуру завтра рассмотрит Совфед.
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