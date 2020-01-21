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Промышленность

Зеленодольский завод поставит в ХМАО четыре пассажирских «Метеора»

16:46, 21.01.2020
Зеленодольский завод поставит в ХМАО четыре пассажирских «Метеора»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Зеленодольский завод имени А.М. Горького собирается поставить в Ханты-Мансийский автономный округ четыре скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор».

Состоялась встреча генерального директора Зеленодольского судостроительного завода Александра Карпова с губернатором Югры Натальей Комаровой в Ханты-Мансийске. Она была посвящена сотрудничеству в части строительства для региона новейших скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор-2020», обладающих меньшей осадкой, маловесным и экономичным двигателем, комфортабельным пассажирским салоном.

Карпов заверил губернатора, что завод будет готов поставить четыре судна уже к 2023 году, сообщается на официальном сайте правительства Югры.

Напомним, Зеленодольский завод имени Горького в 2019 году заложил пять судов. Столько же было сдано госзаказчику.

Промышленность Татарстан
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