Зеленодольский завод поставит в ХМАО четыре пассажирских «Метеора»

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Зеленодольский завод имени А.М. Горького собирается поставить в Ханты-Мансийский автономный округ четыре скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор».



Состоялась встреча генерального директора Зеленодольского судостроительного завода Александра Карпова с губернатором Югры Натальей Комаровой в Ханты-Мансийске. Она была посвящена сотрудничеству в части строительства для региона новейших скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор-2020», обладающих меньшей осадкой, маловесным и экономичным двигателем, комфортабельным пассажирским салоном.

Карпов заверил губернатора, что завод будет готов поставить четыре судна уже к 2023 году, сообщается на официальном сайте правительства Югры.

Напомним, Зеленодольский завод имени Горького в 2019 году заложил пять судов. Столько же было сдано госзаказчику.