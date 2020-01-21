Госдума одобрила законопроект о введении должности в Совбезе для Медведева

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в Совете безопасности России должности заместителя председателя. Этот законопроект внес в парламент президент России Владимир Путин.

Напомним, занять эту должность Путин уже предложил бывшему главе правительства Дмитрию Медведеву сразу после того, как он объявил об уходе своего правительства в отставку.

Сейчас в Совете безопасности России имеется председатель (этот пост занимает президент РФ), секретарь (бывший глава ФСБ РФ Николай Патрушев), постоянные и обычные члены.

RT отмечает, что согласно законопроекту заместитель председателя СБ будет назначаться на должность и освобождаться от нее главой государства.