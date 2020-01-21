Экс-главу Интерпола Мэна Хунвэя приговорили к 13,5 года тюрьмы за взятки

Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 года тюремного заключения и штрафу в 2 млн юаней ($290 тыс.) по делу о взяточничестве.

На судебной процессе в июне прошлого года Хунвэй признал себя виновным в получении взяток в размере $2,1 млн. В заявлении суда отмечается, что он не будет обжаловать это решение, сообщает AFP.

Напомним, что осенью 2018 года в Китае пропал президент Интерпола Мэн Хунвэй — в конце сентября он уехал в отпуск из Франции, и потом о нем не было никаких известий. Французская полиция начала расследование по факту заявления о пропаже. В итоге выяснилось, что Хунвэя арестовали в Китае и подозревают в коррупции. Позже он ушел в отставку.

Хунвэй был президентом Интерпола с 2016 по 2018 годы.