Старо-Татарская слобода оказалась вдвое дешевле, чем улица Баумана

«Реальное время» изучило структуру собственников недвижимости в Старо-Татарской слободе в Казани.

Общая площадь недвижимости Старо-Татарской слободы — 227,8 тыс. кв. м, или как два торговых комплекса «Мега» вместе взятых. Кадастровая стоимость всех зданий составляет 5,36 млрд рублей. Это почти вдвое дешевле, чем недвижимость на улице Баумана — она сопоставима по площади 226 тыс. «квадратов» и стоит около 9 млрд рублей. Однако на главной пешеходной улице Казани владельцев недвижимости больше — 159.

Подробнее — в материале «Реального времени».