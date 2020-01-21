Соцсети: В Татарстане в аварии погиб хазрат сельской мечети
В Татарстане в аварии погиб хазрат мечети из деревни Шадки Тюлячинского района Фарид хазрат. У него остались трое детей.
По данным МВД по РТ, авария произошла вчера днем на автодороге М7-Баландыш. Священнослужитель не выбрал безопасную скорость и совершил опрокидывание в кювет попутного направления. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП.
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