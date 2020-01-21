В России могут ввести понятие «педагогическая тайна»

В России работникам сферы образования могут запретить разглашать особенности развития детей без согласия их законных представителей.

Введение понятия «педагогическая тайна» должно помочь защитить детей с особенностями развития от травли со стороны преподавателей и других детей. Кроме этого, инициаторы считают, что если родители не будут бояться сообщать учителю о диагнозе, педагог сможет быстрее установить с школьником контакт, передают «Известия».

Когда будут рассматривать введение нового понятия, неизвестно. Сообщается, что в ближайшее время рассмотрение не планируются.

