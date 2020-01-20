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ФСБ проводит проверки в антикоррупционном отделе УВД на юго-востоке Москвы

23:19, 20.01.2020
ФСБ проводит проверки в антикоррупционном отделе УВД на юго-востоке Москвы
Фото: realnoevremya.ru

Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Юго-Восточного округа Москвы.

«Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу. В настоящее время пока уголовного дела нет, проводится проверка», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

С чем связана проверка, не уточняется.

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