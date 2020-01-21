Новости экономики

03:41 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Два казанских предприятия погасили задолженность по зарплате

02:19, 21.01.2020
Два казанских предприятия погасили задолженность по зарплате
Фото: mtsz.tatarstan.ru

Два предприятия Казани погасили задолженности по зарплате перед своими работниками.

ООО «СТК Лидер» погасило задолженность на сумму 711 тыс. рублей перед двумя работниками. А «Фирма «Гамми» выплатила восьми работникам 512 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Ранее сообщалось, что предприятие ООО «Чулман» в Мензелинском районе Татарстана частично погасило задолженность по заработной плате. Оно выплатило 2,5 млн рублей.

ЭкономикаОбществоБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров