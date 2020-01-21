Два казанских предприятия погасили задолженность по зарплате
Два предприятия Казани погасили задолженности по зарплате перед своими работниками.
ООО «СТК Лидер» погасило задолженность на сумму 711 тыс. рублей перед двумя работниками. А «Фирма «Гамми» выплатила восьми работникам 512 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
Ранее сообщалось, что предприятие ООО «Чулман» в Мензелинском районе Татарстана частично погасило задолженность по заработной плате. Оно выплатило 2,5 млн рублей.
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