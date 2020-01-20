Самая длинная пробка в Казани растянулась на 4,1 км

В понедельник в Казани вечерняя пробка на улицах Достоевского, Аделя Кутуя и Академика Сахарова стала самой крупной. Ее длина достигла 4,1 км.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор достиг пика в 18:35. К этому моменту был загружен участок от улицы Волкова до улицы Назиба Жиганова. Всего же пробка продержалась 1 час 30 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов.

В список самых длинных попали также пробки на проспекте Ямашева (3,2 км), улице Мира (2,8 км), улицах Советская, Камчатская, Ударная, Вересаева и Ленинградская (2,5 км), а также улице Николая Ершова (2,4 км).