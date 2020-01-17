СМИ: Голодец и Чуйченко не окажутся в составе нового правительства

И. о. вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.

Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, обязанности зампредседателя кабмина по вопросам культуры, спорта и туризма, которыми занимается Голодец, могут быть перераспределены между другими вице-премьерами. Дальнейшую судьбу Константина Чуйченко, давнего соратника Дмитрия Медведева, издание не раскрывает.



Кроме того, собеседник РБК подтвердил информацию «Ведомостей» о том, что первым заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента РФ по экономике Андрей Белоусов.

