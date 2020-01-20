В Китае подтвердили первый случай пневмонии нового типа
В китайском Шанхае подтвердился первый случай заболевания человека пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Заболевание выявили у 58-летней женщины, которая приехала в Шанхай из Уханя 12 января. Пневмонию нового типа диагностировали после проведенных анализов в местной больнице, куда женщина обратилась с высокой температурой и другими симптомами. На данный момент ее жизни ничего не угрожает, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 19 января общее число заболевших увеличилось до 62 человек, из них два человека скончались.ОбществоМедицина
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