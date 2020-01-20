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В Челнах ушел в отставку начальник отдела исполкома по работе с молодежью

14:08, 20.01.2020
В Челнах ушел в отставку начальник отдела исполкома по работе с молодежью
Фото: google.com/maps / скриншот

В исполкоме Набережных Челнов покинул свой пост еще один чиновник. В отставку уходит начальник отдела по работе с молодежью Расим Хафизов.

Он проработал на этой должности почти три года — с мая 2017 года, отмечает портал chelny-biz.ru.

Напомним, что в челнинском исполкоме активно ведутся кадровые перестановки. Ринат Абдуллин перешел с поста главы исполкома в Минстрой РТ. Главу АТИ Челнов Айрата Насыбуллина не допустили до работы, несмотря на закрытие уголовного дела. Также в исполкоме только определились с кандидатом на пост главы управления здравоохранения: на должность перелагается Александр Николаев.

ОбществоВласть Татарстан
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