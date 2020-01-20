Погода в Казани побила три рекорда впервые за 145 лет

16, 17 и 18 января температура воздуха в Казани побила рекорды за 145 лет наблюдений.

Так, 16 января самая высокая температура за сутки составила +2,8 градуса, 17 января — +4,2 градуса, 18 января — +2,4 градуса.

Самым теплым январем за всю историю наблюдения — с 1875 года — стал месяц в 2007 году, нынешний январь занимает второе место, пишет «Татар-информ» со ссылкой на заведующую метеостанцией КФУ Мадину Шарипову.

Ранее татарстанские синоптики рассказали, что установившаяся температура воздуха в республике на 11 градусов превышает климатическую норму.