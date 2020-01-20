В Башкирии 22 человека получили деньги за то, что «сдали» продавцов суррогатного алкоголя

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил активистов, которые ведут борьбу с суррогатным алкоголем. Ловить нелегальных производителей решено стимулируя других деньгами.

Ранее Хабиров обещал выплатить 50 000 рублей за информацию о производстве суррогатного алкоголя и две тысячи — за сведения о продавцах. Сегодня в ходе оперативного совещания в башкирском правительстве рассказали, что выплаты получили уже 22 человека, передает «Комсомольская правда».

Ранее депутаты Госсобрания-Курултая РБ приняли сразу в трех чтениях законопроект, ограничивающий торговлю алкоголем на территории республики в новогодние праздники.

