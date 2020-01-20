Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 62,5 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, курс отечественной валюты на этой неделе составит 61,5—62,5 рубля за 1$.

Против укрепления рубля действуют валютные интервенции. Их объем на данный момент почти в два раза превышает объем декабрьских интервенций. Также существуют определенные риски в связи с предстоящим оглашением нового состава правительства РФ.



Среди положительных событий для рубля отмечается начавшийся налоговый и дивидендный период и соглашение о первой фазе торговой сделки США и Китая. Кроме того, положительно влияет значительный приток валютных средств по счету текущих операций в 1-м квартале 2020 года.

Ранее было подсчитано, что приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.