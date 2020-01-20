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В Татарстане заказы из Ozon будут доставлять партнеры

10:49, 20.01.2020
В Татарстане заказы из Ozon будут доставлять партнеры
Фото: flickr.com

В Татарстане в течение текущего года Ozon перейдет на работу по модели логистической платформы.

«Это означает, что большую часть заказов в Республике Татарстан будут доставлять партнеры — предприятия малого и среднего бизнеса, которые благодаря этому смогут создать сотни рабочих мест в Татарстане», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе интернет-магазина.

Ранее СМИ сообщили, что интернет-магазин Ozon откажется от большей части собственных курьеров.

БизнесРозничная торговля Татарстан
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