Ozon собирается полностью отказаться от собственных курьеров

Интернет-магазин Ozon откажется от большей части собственных курьеров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

По оценке президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, в штате Ozon около 1000 курьеров. На данный момент в небольших городах от 90 до 100% заказов уже доставляются партнерами. В городах-миллионниках (Москва, Санкт-Петербург) преобладает доставка собственными курьерами.



В конце прошлого года СМИ писали, что Ozon столкнулся с проблемами при доставке заказов. Интернет-магазин не успевал вовремя доставить клиентам покупки, о чем свидетельствовали многочисленные жалобы в соцсетях.

Ранее в Зеленодольске прошла церемония старта строительства логистического хаба Ozon.