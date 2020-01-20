В Казани обучаются более 165 тыс. студентов

В Казани в 28 вузах и 36 ссузах обучаются более 165 тыс. студентов, из них около 79 тыс. иногородних и почти 13 тыс. иностранных. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии.

В субботу, 25 января, студенты отметят Татьянин день. Так, в Верховном суде состоится выпускной студентов университета правосудия. В КФУ пройдут народные гулянья с блинами и чаем, а Татьяны встретятся с ректором. В этот день в КРК «Пирамида» в 25-й раз вручат премию «Студент года РТ» в 18 номинациях. В церемонии примут участие ученые, спортсмены, политики, бизнесмены, общественные и культурные деятели.

Ранее президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах регионов, где не хватает врачей, педагогов, инженеров.