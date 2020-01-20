В 2019 году пожарные Казани спасли 132 человек

В 2019 году пожарные Казани спасли из горящих зданий 132 человек. Всего за прошедший год зарегистрировано 788 пожаров в жилом секторе и 787 возгораний бытового мусора и сухой травы. Такие данные озвучены на «деловом понедельнике».

Почти половина случаев возгораний (46%) произошла в частных и многоквартирных жилых домах. Больше всего пожаров произошло с марта по июнь: за этот период зарегистрировано 588 пожаров.

За прошлый год от огня погибли 34 человека. Еще 112 человек пострадали. Отмечается, что большая часть погибших или виновников пожаров находились в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее «Реальное время» сообщало о пожаре с тремя пострадавшими.

