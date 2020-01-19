В Казани произошел пожар с тремя пострадавшими

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В субботу вечером произошел пожар в частном доме, в Кировском районе Казани. Пострадали три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Они были доставлены в больницу с ожогами. Всего в доме находились двое взрослых и трое детей, они все успели выйти до прибытия пожарных.

По данным татарстанского главка МЧС, огонь распространился на кухне одноэтажного дома площадью 6х10 м. Площадь пожара составила 60 кв. м. Он был ликвидирован в 20:44.