В пресс-службе главы Чувашии разъяснили призыв «мочить» журналистов

В пресс-службе главы Чувашии Михаила Игнатьева объяснили, что он своей фразой «мочить» некоторых журналистов и блогеров имел в виду призыв раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив.

Что касается слова «мочить», то в данном случае оно несло контекст «раскрывать подноготную», писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты. И в речи Игнатьева это четко прослеживается», - сказали «РИА Новости» в пресс-службе главы Чувашии.

Собеседник агентства подчеркнул, что «так называемые блогеры не гнушаются ничем. В последние месяцы идет целенаправленная дискредитация деятельности главы Чувашии».

Напомним, глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Подобное заявление было сделано в рамках поздравления главы республики журналистам с Днем российской и чувашской печати.

