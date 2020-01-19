В Казани ограничили движение по проспекту Ямашева
В Казани по проспекту Ямашева ограничили движение транспорта.
Это связано с проведением аварийных работ на канализационном коллекторе.
Водителей Казани просят выбирать объездные пути при движении от улицы Ибрагимова в сторону третьей транспортной дамбы. Движение по Ибрагимова будет организовано по двум полосам из пяти.
Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут и выбирать объездные пути.ПроисшествияАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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