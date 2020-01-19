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В Казани ограничили движение по проспекту Ямашева

17:35, 19.01.2020
В Казани ограничили движение по проспекту Ямашева
Фото: kzn.ru

В Казани по проспекту Ямашева ограничили движение транспорта.

Это связано с проведением аварийных работ на канализационном коллекторе.

Водителей Казани просят выбирать объездные пути при движении от улицы Ибрагимова в сторону третьей транспортной дамбы. Движение по Ибрагимова будет организовано по двум полосам из пяти.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут и выбирать объездные пути.

ПроисшествияАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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