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В Уфу поступят новые мусорные контейнеры из Нижнекамска

15:21, 19.01.2020
В Уфу поступят новые мусорные контейнеры из Нижнекамска
Фото: ecology.bashkortostan.ru

Мусорные контейнеры в Уфе заменят на произведённые в Нижнекамске.

Сейчас в столице Башкирии более 13 тыс мусорных контейнеров. Подавляющее большинство из них уже давно выработали свой ресурс и нуждается в замене, сообщает пресс-служба Минэкологии Башкирии.

Передвижные пластиковые евроконтейнеры объёмом 1100 литров поступают с завода «Ай-Пласт». Отмечается, что первая партия в количестве 660 штук уже привезена в башкирскую столицу.

В ближайшее время регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами получит более 2 тыс евроконтейнеров.

Ранее эксперт рассказала, что делать при больших платежках ЖКУ.

ОбществоИнфраструктура БашкортостанТатарстан
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