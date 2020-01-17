Эксперт рассказала, что делать при больших платежках за ЖКУ

Исполнительный директор НП «ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева рассказала о причинах высоких платежей за коммунальные услуги. Она также посоветовала, что должен делать гражданин при получении «большой» платежки.

В первую очередь ее необходимо внимательно изучить, считает эксперт. В уходящем году повышение могла вызвать «мусорная реформа». Вывоз мусора должен был переместиться из графы «Жилищные услуги» в графу «Коммунальные услуги». Мониторинг же показал, что плата в одной из них выросла, а в другой не уменьшилась.

Также нужно удостовериться, что вы не стали больше потреблять и вовремя сдали показания счетчиков, рассказала Разворотнева «Российской газете».

По ее словам, чаще всего завышенные платежи возникают «потому, что людей заставляют платить за ресурсы, которые они реально не потребляли».

«На мой взгляд, единственным спасением от таких платежек является установка в доме регулирующей аппаратуры», — подчеркнула директор НП «ЖКХ «Контроль».

Она рассказала, что такие работы можно провести за счет энергосервисных контрактов либо оплатить их со счета накопления средств на капремонт.