В МЧС предупредили татарстанцев о гололеде

Метеорологи прогнозируют сильную гололедицу на дорогах Татарстана в понедельник, 20 января. Также возможен гололед, что является более экстремальным природным явлением.

В главке МЧС по РТ предупредили об опасности такой погоды. Спасатели обратили внимание на то, что гололедица будет и в Казани.

В МЧС посоветовали надеть нескользящую обувь, водителям — соблюдать дистанцию и скоростной режим.

«По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния», — говорится в сообщении ГУ МЧС по РТ.