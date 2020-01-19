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«ТФБ Актив» смог продать долг ФК «Рубин»

10:49, 19.01.2020

Конкурсный управляющий ЗАО «ТФБ Актив», входившего в бизнес-империю Роберта Мусина, отчитался о продаже прав требований к ФК «Рубин». Размер долга клуба составил 306,8 тысячи рублей.

Его приобрел житель Чистополя, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Мужчина выложил за этот долг 33 тысячи рублей.

Напомним, что фонд соцпроектов «Восход» пытается также продать права требования к «Рубину». Однако там речь идет о 2 млрд рублей.

СпортФутболБизнес Татарстан
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