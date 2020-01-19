Трамп отверг все обвинения по импичменту

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения, выдвинутые против него в рамках процедуры импичмента. Он призвал Сенат Конгресса США отклонить обвинительное заключение демократов.

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — цитирует ТАСС заявление, распространенное белым домом.

В ответе подчеркивается, что статьи обвинения — злоупотребление властью и препятствование Конгрессу — стали результатом незаконного процесса и недействительны с точки зрения конституции США.

«В них нет указания на серьезное преступление или нарушение законодательства, <...> как того требует конституция. Они результат беззаконного процесса. <...> Ничто в этих статьях не позволяет даже начать рассматривать вопрос об отстранении законно избранного президента», — отметила сторона защиты, обвинив демократов в Палате представителей Конгресса США в нарушении «всех прецедентов и принципов справедливости, которыми регулируются расследования импичмента вот уже более 150 лет».