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Аналитики назвали самые популярные иномарки в России

00:19, 19.01.2020
Аналитики назвали самые популярные иномарки в России
Фото: wikipedia.org

Аналитическое агентство «Автостат» назвало самые популярные иномарки у россиян по итогам 2019 года.

Так, рейтинг возглавила Kia Rio, за год в России было продано 92,5 тысячи автомобилей этой марки. Второе место досталось Hyundai Creta с 71,5 тысячи проданных машин. Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris — 58,7 тысячи.

Помимо этого, популярными у жителей России оказались Volkswagen Polo (56,1 тысячи) и Renault Duster (39 тысяч).

Ранее аналитики назвали самые популярные автомобили с пробегом в России.

АналитикаАвтоБизнесТранспорт
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