Назван самый популярный автомобиль с пробегом в России

Самым популярным автомобилем с пробегом в России по итогам декабря 2019 года стал Ford Focus. Такие данные следуют из результатов исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Иномарку выбрали в прошлом месяце 11,2 тыс раз. На втором месте рейтинга оказался хэтчбек LADA 2114, этот автомобиль приобрели 11,1 тыс. людей. Третье место досталось Hyundai Solaris, его показатель которого 9,7 тыс. штук.

Далее следует LADA 2170 «Приора», ее купили 9,5 тыс раз. Пятое место делят поровну KIA Rio и LADA 2107 с показателем 9,3 тыс. шт.

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