Глава ПФР рассказал, как будет расти пенсия в ближайшие годы

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов утверждает, что средний размер пенсии в ближайшие три года вырастет до 18 290 рублей. По его словам, к 2022 году средний размер выплат вырастет на 18% по сравнению с уровнем 2019-го.

В интервью «Российской газете» чиновник поделился прогнозом Минэкономразвития РФ: рост пенсий по итогам 2020 года составит 2,5%, в 2021-м он достигнет 3,2%, а в 2022-м — 1,3%.

«Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», — подчеркнул Дроздов.

Он отметил, что после индексации на 6,6 процента пенсии выросли в среднем на тысячу рублей, однако эта сумма зависит от общего размера выплат. Средний размер прибавки рассчитывается для средней по стране пенсии — 15 тысяч 466 рублей.

Дроздов также напомнил о том, что по достижении 80 лет пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты.

Ранее опрос показал, что 72,8% россиян не верят в возможность комфортно жить на одну только пенсию.