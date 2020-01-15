Россияне оценили шансы прожить на собственные накопления в старости

Россияне оценили свои шансы прожить в старости на собственные накопления. Что сбережения не дадут комфортно жить, заявили 72,8% соотечественников.

Так считает большинство граждан старше 50 лет. Отмечается, что хуже всего обстоят дела на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге.

После выхода на пенсию 87% жителям Урала придется экономить, следует из данных опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка.

Среди жителей Центральной России, Северо-Западного и Южного федеральных округах неуверенных в своем финансовом будущем оказалось в диапазоне от 66,7 до 77,8%.

В Приволжье количество граждан, довольных размером своих сбережений, составило рекордные 47,4%.

Уточняется, что в течение последних 10—20 лет только 13,8% россиян копили на старость. А четверть респондентов (24,8%) выразили сожаление о том, что этого не делали, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что новая система пенсионных накоплений будет предлагать выбор: снять всю сумму сразу или разработать пожизненный пенсионный план.

