Россияне оценили шансы прожить на собственные накопления в старости
Россияне оценили свои шансы прожить в старости на собственные накопления. Что сбережения не дадут комфортно жить, заявили 72,8% соотечественников.
Так считает большинство граждан старше 50 лет. Отмечается, что хуже всего обстоят дела на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге.
После выхода на пенсию 87% жителям Урала придется экономить, следует из данных опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка.
Среди жителей Центральной России, Северо-Западного и Южного федеральных округах неуверенных в своем финансовом будущем оказалось в диапазоне от 66,7 до 77,8%.
В Приволжье количество граждан, довольных размером своих сбережений, составило рекордные 47,4%.
Уточняется, что в течение последних 10—20 лет только 13,8% россиян копили на старость. А четверть респондентов (24,8%) выразили сожаление о том, что этого не делали, передают «Известия».
Ранее сообщалось, что новая система пенсионных накоплений будет предлагать выбор: снять всю сумму сразу или разработать пожизненный пенсионный план.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым