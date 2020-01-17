В Китае зафиксировали вторую смерть после заражения коронавирусом

В городе Ухань в Китае умер второй заболевший, у которого был обнаружен неизвестный ранее штамм вируса из семейства коронавирусов.

Напомним, вспышка пневмонии, которую вызвал неизвестный возбудитель, началась в Ухани в конце декабря, был зафиксирован 41 подтвержденный случай заражения. 9 января умер первый из заболевших.

Второй заболевший — пожилой мужчина — умер 15 января. За несколько дней до смерти его госпитализировали с нарушениями функции почек и серьезными повреждениями других органов, пишет Reuters со ссылкой на местные власти.